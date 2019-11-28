Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ödüllü oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizindeki performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Sevilen oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Özel hayatı araştırılan Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...