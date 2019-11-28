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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ödüllü oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizindeki performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Sevilen oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Özel hayatı araştırılan Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 12:16
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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ödüllü oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizindeki performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Sevilen oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyicisi tarafından mercek altına alındı.

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Özel hayatı araştırılan Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Hilal Altınbilek – İzmir

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Hande Erçel – Balıkesir