Çocuklar Duyması’nın yıldızı Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı açıklaması: Onunla her şeye varım
17 yıl boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ekranlarının en sevilen çiftleri arasında yer aldı. Birbirleriyle yakaladıkları uyumla ekrana yakışan çift izleyicilerin gönlünde de taht kurdu. İkilinin yeni bir projede yeniden bir arada yer alıp almayacakları merak konusu olurken Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindiren açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 28.11.2019 13:51Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 13:53