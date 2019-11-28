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Çocuklar Duyması’nın yıldızı Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı açıklaması: Onunla her şeye varım

17 yıl boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ekranlarının en sevilen çiftleri arasında yer aldı. Birbirleriyle yakaladıkları uyumla ekrana yakışan çift izleyicilerin gönlünde de taht kurdu. İkilinin yeni bir projede yeniden bir arada yer alıp almayacakları merak konusu olurken Pınar Altuğ'dan hayranlarını sevindiren açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 13:53
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Çocuklar Duyması’nın yıldızı Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı açıklaması: Onunla her şeye varım

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki akşam Zorlu PSM'deki 'Beyond Bollywood' gösterisine katıldı.

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Çocuklar Duyması’nın yıldızı Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı açıklaması: Onunla her şeye varım

Gösteriyi izlemeye eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile gelen Pınar Altuğ Atacan, eski partneri Tamer Karadağlı'yla yeni bir projede yer alıp almayacağı sorularına şöyle cevap verdi:

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Çocuklar Duyması’nın yıldızı Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı açıklaması: Onunla her şeye varım

"Onunla hayatımın sonuna kadar her şeye 'Evet' derim. Hiç ne olduğuna bile bakmadan. Çok başka bir arkadaş o. O kadar kıymetli ki"

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Çocuklar Duyması’nın yıldızı Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı açıklaması: Onunla her şeye varım

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın'da 17 yıl boyunca karı kocayı oynadı.

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Çocuklar Duyması’nın yıldızı Pınar Altuğ’dan Tamer Karadağlı açıklaması: Onunla her şeye varım

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yıllar önceki fotoğrafları sevenleri tarafından yeniden gündeme taşındı. Instagram hesaplarından yeni hallerini paylaşan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ, sevenlerinin ilgi odağı oldu.