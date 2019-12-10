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Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi

Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın altı yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona erdi. Çiftin ayrılacağı haberini duyuran Bülent Cankurt, ayrılığa Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın yasak aşkının neden olduğunu köşesinde yazmıştı. Derin Mermerci ve Murat Aslan'ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, Cem Aydın'dan boşanır boşanmaz Aslan'ın yanına koştu. İkili, özel bir partide sabaha kadar eğlendi.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:01
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Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi

Sosyetik isim Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın evliliği geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde sona ermişti. Çiftin ayrılığına Derin Mermerci ve Murat Aslan'ın yasak aşkının neden olduğu haberleri gündeme gelmişti.

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Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi

Günaydın'ın duyurduğu, Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, Cem Aydın'dan boşanır boşanmaz Aslan'ın yanına koştu. İkili, özel bir partide sabaha kadar eğlendi

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Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi

'GÖRÜNTÜ ALINMASIN'

Mermerci, uğruna ikizlerinin babası Cem Aydın'dan boşandığı Murat Aslan ile cuma gecesi özel bir partide buluştu. Levent'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen ikili, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince güvenliklerden yardım istedi.

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Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi

İkilinin buluşması, yasak aşk haberini tescillemiş oldu.

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Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi

İşte Mermerci ve Aslan'ın aynı karede olduğu, daha önce çekilmiş bir fotoğraf.