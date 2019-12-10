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Derin Mermerci ile Murat Aslan’ın yasak aşkı tescillendi
Derin Mermerci ve Cem Aydın'ın altı yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona erdi. Çiftin ayrılacağı haberini duyuran Bülent Cankurt, ayrılığa Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın yasak aşkının neden olduğunu köşesinde yazmıştı. Derin Mermerci ve Murat Aslan'ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, Cem Aydın'dan boşanır boşanmaz Aslan'ın yanına koştu. İkili, özel bir partide sabaha kadar eğlendi.
Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:01
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