Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve kız kardeşinin fotoğrafları magazin dünyasını salladı

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit ile olan benzerliğiyle dikkat çekti. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'in ınstagram adresinden fotoğraflarını paylaşması dikkatleri üzerine çekti. ATV ekranlarındaki Kuruluş Osman dizisinde başrolde Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte Burak Özçivit ve kız kardeşi Burçun Özçivit'in fotoğrafları.