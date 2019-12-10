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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığında şok iddia! Evliliği sanal ihanet bitirdi...

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz 2018 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da evliliklerini bitirmişti. İkilinin ayrılığı hakkında şok iddia ortaya atıldı. Bir magazin programında yer alan iddiaya göre; Esmersoy yabancı bir güzelin fotoğraflarıyla sahte hesap açıp eşi Berk Suyabatmaz yazdı. Eşi de bu güzelle samimi konuşmalar yapınca boşandı.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:37
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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığında şok iddia! Evliliği sanal ihanet bitirdi...

Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşanan Burcu Esmersoy'la ilgili şok iddia: Dün '2. Sayfa' programında ortaya atılan şok iddia, gündem yarattı.

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığında şok iddia! Evliliği sanal ihanet bitirdi...

Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın isim vermeden anlattığı şok olay şöyleydi:

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığında şok iddia! Evliliği sanal ihanet bitirdi...

"Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti.

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığında şok iddia! Evliliği sanal ihanet bitirdi...

İş buluşma noktasına gelince; güzel sunucu, 'Sen beni aldatacaktın' diyerek evliliği bitirdi. Eşiyle dostça boşanmış izlenimi veren bu sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi ortaya çıkınca da "Artık herkes özgür" yorumu yaptı.

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığında şok iddia! Evliliği sanal ihanet bitirdi...

Tüm bu detaylar ise akıllara; Berk Suyabatmaz'la 15 aylık evliliğini Eylül'de bitiren Burcu Esmersoy'u getirdi.