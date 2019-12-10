BİZE ULAŞIN
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığında şok iddia! Evliliği sanal ihanet bitirdi...
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz 2018 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da evliliklerini bitirmişti. İkilinin ayrılığı hakkında şok iddia ortaya atıldı. Bir magazin programında yer alan iddiaya göre; Esmersoy yabancı bir güzelin fotoğraflarıyla sahte hesap açıp eşi Berk Suyabatmaz yazdı. Eşi de bu güzelle samimi konuşmalar yapınca boşandı.
Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:37
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7