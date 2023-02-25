Depremde sevgilisi kaybetmişti! Survivor Aşkım Burçe’den yürek yakan mesaj

2013 yılında milli takım sporcusu olan Aşkım Burçe paylaşımında, "Sensiz geçen 2 hafta. Ben seni bir şarkıda da hatırlarım bir otobüs durağında beklerken de. Ben seni bir çiçek bahçesinde de hatırlarım bir buğday tarlasında da. Ama ben seni nerede unutabilirim bilmiyorum. Unutmak da istemiyorum. Hep diyorum ya, Yine olsa yine sana gelirdim." dedi.