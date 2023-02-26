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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Hatay’da konteyner kent kuruyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından afet bölgesine koşan ve yardım çalışmalarında görev alan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu. "Umuda Koşanlar Derneği" ile afetzedelere el uzatmaya devam eden Gamze Özçelik ve ekibi Hatay'da konteyner kent kurma çalışmaları için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 26.02.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 07:57
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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Hatay’da konteyner kent kuruyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu dernek ile depremzedelere yardım için seferber oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Hatay’da konteyner kent kuruyor

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, yüzyılın afetinin ilk gününden beri deprem bölgesinde görev alıyor. Özçelik, şimdi de konteyner kent yaptırmak için kolları sıvadı.

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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Hatay’da konteyner kent kuruyor

Kurucusu olduğu dernek ile yola çıkan, AFAD ile iş birliği yaparak çalışmalarına başlayan Özçelik, 100 adet konteyner yaptırıyor.

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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Hatay’da konteyner kent kuruyor

Ünlü oyuncu, "Hep birlikte bu zor günleri aşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Konteyner kentimiz kurulurken acil ihtiyacı olan aileler için çadırlar hazırladık" dedi.

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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Hatay’da konteyner kent kuruyor

Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç kişilere el uzatan Gamze Özçelik deprem bölgesinde yaşadıklarını Instagram hesabından da sık sık paylaşıyor.