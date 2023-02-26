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Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Hatay’da konteyner kent kuruyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından afet bölgesine koşan ve yardım çalışmalarında görev alan Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu. "Umuda Koşanlar Derneği" ile afetzedelere el uzatmaya devam eden Gamze Özçelik ve ekibi Hatay'da konteyner kent kurma çalışmaları için kolları sıvadı.
Giriş Tarihi: 26.02.2023 07:57Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 07:57