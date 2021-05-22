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Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...

TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen Barbaros dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un ardından Barbaros dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan'a Ulaş Tuna Astepe'nin eşlik edeceği açıklanmıştı. Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak diziye iki önemli isim daha dahil oldu. Heyecanla beklenen dizinin başlama tarihi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 00:48 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 00:48
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Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...

Tarihi yapımlar son dönemde dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Bozkır Arslanı Celaleddin'in ardından Barbaros dizisi merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizinin yayın tarihi merak edilirken, kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından uzun süredir yapımlarda yer almayan Engin Altan Düzyatan'ın ardından Ulaş Tuna Astepe'nin de kadroya katılacağı açıklanmıştı. Son dakika gelişmelerine göre kadroya iki bomba isim daha dahil oldu. Açıklamaların ardı arkası kesilmezken, yayın tarihi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından TRT1 ekranlarına Engin Altan Düzyatan, Barbaros dizisiyle dönüyor. Merakla beklenen dizinin hazırlıkları ise tam gaz devam ediyor. TRT1 bu dizi için oldukça büyük bir bütçe ayırdı. Barbaros dizisinin denizlerde geçen bir öyküye hayat vermesi nedeniyle gemiler inşa edildi.

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Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...

Gemi inşalarının maliyeti ise oldukça tuzlu. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor. Yapılan gemilerin görselleri geçtiğimiz günlerde basında gösterildi.

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Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra ekranda olmayan Engin Altan Düzyatan, Barbaros dizisi ile yeniden ekranlarda yerini alacak.

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Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...

Ayrıca Barbaros dizisinde Sen Anlat Karadeniz dizisinden tanınan Ulaş Tuna Astepe olduğu da belirtildi. Oyuncu uzun zamandır ekranlarda görülmedi.