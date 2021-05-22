Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...

Tarihi yapımlar son dönemde dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Bozkır Arslanı Celaleddin'in ardından Barbaros dizisi merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizinin yayın tarihi merak edilirken, kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından uzun süredir yapımlarda yer almayan Engin Altan Düzyatan'ın ardından Ulaş Tuna Astepe'nin de kadroya katılacağı açıklanmıştı. Son dakika gelişmelerine göre kadroya iki bomba isim daha dahil oldu. Açıklamaların ardı arkası kesilmezken, yayın tarihi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.