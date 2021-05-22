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Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...
TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen Barbaros dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un ardından Barbaros dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan'a Ulaş Tuna Astepe'nin eşlik edeceği açıklanmıştı. Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak diziye iki önemli isim daha dahil oldu. Heyecanla beklenen dizinin başlama tarihi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2021 00:48Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 00:48