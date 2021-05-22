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Haberler Galeri Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk televizyon tarihinin en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi için iddaların ardı arkası kesilmiyor. Dizinin başrol oyuncuları tarafından zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Necati Şaşmaz'ın açıklamaları dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 01:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 01:24
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Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden döneceği iddiaları kafaları karıştırdı. Başrol oyuncusu ve yapımcısı Necati Şaşmaz tarafından gelen açıklamalarda sosyal medyada gündem olmuştu. Diğer yandan dizide rol alan bazı oyuncularda zaman zaman paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı.

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Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...

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Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

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Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı: