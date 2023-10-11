Yıllar onu teğet geçti! Bendeniz’in son hali şaşkına çevirdi! "Gençlik iksiri bulmuş"

Güçlü sesiyle 90'lı yıllara damgasını vuran Bendeniz, son haliyle ağızları açık bıraktı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kurmaya devam etti. Aktif olarak kullandığı hesabından yeni paylaşımlar yapan Bendeniz, genç görüntüsüyle şaşkına çevirdi. Şimdilerde 50 yaşında olan şarkıcıya, "Gençlik iksiri bulmuş gibi" yorumları geldi. İşte şarkıcı Bendeniz'in son hali...