Deniz Seki’nin son hali olay oldu! “Estetik faciası…”

Yaşadığı zor günlerin ardından büyük değişim yaşayan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren şarkıcı, yaptığı photoshop hatalarıyla alay konusu oldu. Yeni pozuyla yine sosyal medyanın gündemine oturan Seki'yi gören takipçileri, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı. Seki'ye "Estetik faciası gelmiş, çok üzücü" yorumları yapıldı.