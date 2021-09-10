10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deniz Seki’nin son hali olay oldu! “Estetik faciası…”

Deniz Seki’nin son hali olay oldu! “Estetik faciası…”

Yaşadığı zor günlerin ardından büyük değişim yaşayan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren şarkıcı, yaptığı photoshop hatalarıyla alay konusu oldu. Yeni pozuyla yine sosyal medyanın gündemine oturan Seki'yi gören takipçileri, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı. Seki'ye "Estetik faciası gelmiş, çok üzücü" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 09:57
  • 1
  • 10
Deniz Seki’nin son hali olay oldu! “Estetik faciası…”

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Deniz Seki’nin son hali olay oldu! “Estetik faciası…”

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, 36 bedene kadar düştü.

  • 3
  • 10
Deniz Seki’nin son hali olay oldu! “Estetik faciası…”

Yaz aylarında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı, photoshop hatalarıyla alay konusu oldu.

  • 4
  • 10
Deniz Seki’nin son hali olay oldu! “Estetik faciası…”

YENİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Instagram hesabından yeni bir karesini paylaşan Seki, photoshop'u abartarak yine sosyal medyanın diline düştü.

  • 5
  • 10
Deniz Seki’nin son hali olay oldu! “Estetik faciası…”

"Mis gibi deniz havası" mesajıyla çektiği bir selfie'sini paylaşan 50 yaşındaki Seki'ye, takipçilerinden adeta yorum yağdı.