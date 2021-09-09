Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dahil olan İbrahim Çelikkol tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukurova'nın kadrosuna dördüncü sezonda dahil olan Çelikkol, özel hayatıyla mercek altına alındı. İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi..