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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dahil olan İbrahim Çelikkol tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukurova'nın kadrosuna dördüncü sezonda dahil olan Çelikkol, özel hayatıyla mercek altına alındı. İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi..

Giriş Tarihi: 09.09.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 16:50
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dahil olan İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer...

Hilal Altınbilek - İzmir

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer...

Burak Deniz - İzmit

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer...

Demet Özdemir - İzmit

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer...

Müge Anlı - İstanbul