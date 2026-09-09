Deniz Seki geçirdiği kaza sonrası hasta yatağında şarkı söyledi
eçirdiği talihsiz kaza sonrası tedavisi evinde devam eden Deniz Seki, hasta yatağında şarkı söyledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, "Çok yakında yeniden hep birlikte söyleyeceğiz şarkılarımı" sözleriyle sevenlerine müjde verdi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Deniz Seki, yaşadığı talihsiz kazanın ardından tedavi sürecine devam ediyor. "Suya Hapsettim", "İyisin Tabii" ve "Hayat İki Bilet" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seki, bu kez evinde hasta yatağında müzikseverlerin karşısına çıktı.
TALİHSİZ KAZA SONRASI AMELİYAT OLDU
Antalya'daki konserinden döndükten sonra evinin balkonunda köpeklerini beslemek istediği sırada talihsiz bir kaza geçiren Deniz Seki, Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde sanatçının leğen kemiğinin kırıldığı ve omurgasının zedelendiği belirlendi. Doktorların kararıyla acil olarak ameliyata alınan Seki'nin operasyonu başarılı geçti.
Sanatçının ekibi, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, basında yer alan "balkondan aşağı düştü" yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.
TEDAVİSİ EVİNDE DEVAM EDİYOR
Bir süre hastanede tedavi gören Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde taburcu olduğunu duyurdu. Tedavisinin ve fizik tedavi sürecinin evinde devam ettiğini belirten sanatçı, sevenlerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Merak eden, arayan, soran, güzel dileklerini ileten ve bu süreçte yanımda olan tüm güzel kalplere gönülden teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, taburcu oldum ve artık evimdeyim. Tedavim ve fizik tedavilerim evimde devam ediyor."
Seki, her geçen gün kendisini daha iyi hissettiğini belirterek sevenlerinin dualarının ve güzel mesajlarının kendisine güç verdiğini söyledi.
HASTA YATAĞINDA ŞARKI SÖYLEDİ
Deniz Seki, bu kez evinde, hasta yatağında "Sahici" şarkısını seslendirdi. Müzisyen kardeşi Serhan Bülbül'ün gitarıyla eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Seki, kısa sürede gündem oldu.
Tedavi sürecinde müzikten kopmadığını gösteren sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhabalar; sizleri çok özledim. Bir süredir hayat biraz daha evde, biraz daha sakin akıyor…"
"MÜZİK BENİM İÇİN NEFES ALMAK"
İyileşme sürecinde şan derslerine de evinde devam ettiğini belirten Deniz Seki, yeniden sahnelere çıkacağı günler için hazırlandığını söyledi.
Seki, müziğin kendisi için yalnızca sahneden ibaret olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Çok şükür, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum ve iyileşiyorum. Bu süreci de elimden geldiğince güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Bir yandan şan derslerime evde devam ediyor, bir yandan da yeniden sahnelere çıkacağım, sizlerle buluşacağım konserler için hazırlanıyorum."
Sanatçı, müziğin hayatındaki önemini ise "Müzik benim için nefes almak, iyi hissetmek, hayata tutunmak" sözleriyle anlattı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DENİZ SEKİ'YE DESTEK
Deniz Seki'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Meslektaşları da sanatçıya destek mesajları gönderdi.
Emre Altuğ, Seki'nin paylaşımına "Şarkı söylemeye başlandıysa iyileşmeye de başlanmış demektir" yorumunu yaparken, Simge Sağın ise "Ahh seni yerim ben" sözleriyle sevgisini dile getirdi.
Nilgün Belgün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, paylaşımın altına nazar boncuğu emojisi bırakarak Deniz Seki'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
"ÇOK YAKINDA YENİDEN HEP BİRLİKTE SÖYLEYECEĞİZ"
Sahnelere dönmek için sabırsızlandığını belirten Deniz Seki, paylaşımını sevenlerine umut veren sözlerle tamamladı:
"Daha söyleyecek çok şarkımız, birlikte yaşayacak çok güzel sahnelerim var. Ben hazırlanıyorum… Siz de hazır olun. Çok yakında yeniden hep birlikte söyleyeceğiz şarkılarımı."