Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Deniz Seki, yaşadığı talihsiz kazanın ardından tedavi sürecine devam ediyor. "Suya Hapsettim", "İyisin Tabii" ve "Hayat İki Bilet" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seki, bu kez evinde hasta yatağında müzikseverlerin karşısına çıktı.

Yapılan kontrollerde sanatçının leğen kemiğinin kırıldığı ve omurgasının zedelendiği belirlendi. Doktorların kararıyla acil olarak ameliyata alınan Seki'nin operasyonu başarılı geçti.

TEDAVİSİ EVİNDE DEVAM EDİYOR

Bir süre hastanede tedavi gören Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde taburcu olduğunu duyurdu. Tedavisinin ve fizik tedavi sürecinin evinde devam ettiğini belirten sanatçı, sevenlerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Merak eden, arayan, soran, güzel dileklerini ileten ve bu süreçte yanımda olan tüm güzel kalplere gönülden teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, taburcu oldum ve artık evimdeyim. Tedavim ve fizik tedavilerim evimde devam ediyor."

Seki, her geçen gün kendisini daha iyi hissettiğini belirterek sevenlerinin dualarının ve güzel mesajlarının kendisine güç verdiğini söyledi.