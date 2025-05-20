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"Deniz Kardeşler" yine birbirine girdi! Özcan Deniz'in eşinden dikkat çeken hamle

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Son olarak Ercan Deniz, sahibi olduğu Deniz Filmcilik şirketine ait sitedeki boş villalardan birini kiraya vermek isterken, kardeşinin eşi Samar Dadgar'ın engeliyle karşılaştı. Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:16
Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

Deniz Ailesi'nde sular bir türlü durulmuyor! Aile içi anlaşmazlık bu kez Ercan Deniz ile kardeşinin eşi Samar Dadgar arasında yaşandı. Gerginlik, Ercan Deniz'in sahibi olduğu Deniz Filmcilik Prodüksiyon Turizm A.Ş.'ye ait butik sitedeki boş olan 2 daireyi kiraya vermek istemesiyle başladı.

Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

KİRALIK VİLLA KAVGASI

Sabah'ın haberine göre; Ercan Deniz kiralık dairelerle ilgilenen kiracı ve emlakçıyı siteye getirdi. Ancak sitede ikamet eden Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, bu duruma müdahale ederek tarafların içeri girmesine engel oldu.

Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

'DEFOL BURADAN' DEDİ

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ercan Deniz, ifadesinde şunları söyledi: "Sahibi olduğum Deniz Filmcilik Prodüksiyon Turizm A.Ş.'ye ait site içerisinde üç adet müstakil villa bulunmaktadır.

"EMLAKÇIYI İÇERİ ALMADI"

Bu villalardan birinde kardeşim Özcan Deniz ve ailesi yaşamaktadır. Diğer iki villa boş halde bulunmaktadır. Bu boş villalardan birini şirket sahibi olarak kiraya vermek istedim. Ancak kardeşim Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, emlakçı ve villayı kiralayacak olan kişiyi siteye almadı. Bu amaçla site güvenlik görevlisine telefon telsizinden talimat vermiş."

Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

Ercan Deniz ifadesini şu sözlerle sürdürdü: "Beni kastederek ve benim uzaklaştırma kararım olduğunu söyleyerek 'Buraya gelirse savcılığa tekrar şikayet ederim' demiş ardında 'Defolun!' diyerek emlakçı ve villayı kiralayacak şahısları içeriye aldırmamış. Ben olay yerine zaten gitmedim. Benim hakkımda konuşup emlakçı ve diğer şahıslara rezil eden, benim sahibi olduğum şirketin mülkiyetine benim ve kimsenin girmesine izin vermeyen kardeşim Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım."

Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

DOĞUM GÜNÜNDE İMALI PAYLAŞIM

Öte yandan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sosyal medyadan sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan ünlü isim, dün 53 yaşına girdi. Doğum gününü sosyal medyadan yazdığı bir mesajla kutlayan Deniz, gönderisinde eşi ve çocuğuyla birlikte yer aldığı kareye yer verdi.

Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

ÖZCAN DENİZ'DEN ŞOKE EDEN SUÇLAMALAR!

Deniz'in doğum günü mesajı ise küs olduğu ailesine göndermeli ifadeler içeriyordu. İşte, o paylaşım:

''Bugün 19 Mayıs Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu güzel günü kutluyorum. Aynı zamanda da benim doğum günüm. Evet son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle büyük bir sınavdan geçiyor olsa da, doğdukları ve de benim oldukları için şükrettiklerimle koşullar ne olursa olsun yanımda duran sanatsever sevenlerimle ve de varlıklarıyla her zaman bana güç veren dostlarımla hayat şahane geçiyor. Sizleri seviyorum. Kutlayan tüm sevenlerime yürekten teşekkürler.''

Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

''BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERSİN''

Doğum günü paylaşımının hemen ardından ünlü isim, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu.
Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Deniz'in ağabeyiyle ilgili yazdıkları okuyanları şaşırttı.

Ercan Deniz için çok sert ifadeler kullanan şarkıcı; ''Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana arslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin.'' dedi.

Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

''35 YIL BENİ SÖMÜRDÜN''

Ağabeyinin kendisini yıllarca sömürdüğünü iddia eden Deniz şu ifadeleri kullandı:

''35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün. Ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun. Hala seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var. Onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiçbir yolun olmadığı için, ''Korkut, yıldır, kaçırt'' taktiği içindesin ey zavallı herif. Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım. Ve suçluyum. Bedelini tüm kayıplarımın üstüne beton dökerek, psikolojik şiddetine ve yarattığın huzursuzluğa tahammül ederek ödüyorum ve var olanları kurtarmaya çalışıyorum.''

Deniz Kardeşler yine birbirine girdi! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan dikkat çeken hamle

''EVİMİ ÇALIP KAÇTIN''

Suçlamalarına sert sözlerle devam eden ünlü şarkıcı; ''Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana, 2 hafta önce 'karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi? Ahlaksız senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evimi daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin.'' diye konuştu.