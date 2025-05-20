20 Mayıs 2025, Salı
"Deniz Kardeşler" yine birbirine girdi! Özcan Deniz'in eşinden dikkat çeken hamle
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Son olarak Ercan Deniz, sahibi olduğu Deniz Filmcilik şirketine ait sitedeki boş villalardan birini kiraya vermek isterken, kardeşinin eşi Samar Dadgar'ın engeliyle karşılaştı. Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:16