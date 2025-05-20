"Deniz Kardeşler" yine birbirine girdi! Özcan Deniz'in eşinden dikkat çeken hamle

''BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERSİN''

Doğum günü paylaşımının hemen ardından ünlü isim, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu.

Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Deniz'in ağabeyiyle ilgili yazdıkları okuyanları şaşırttı.

Ercan Deniz için çok sert ifadeler kullanan şarkıcı; ''Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana arslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin.'' dedi.