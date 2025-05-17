Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu'nda Yaşar karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Cüneyt Mete, özel hayatıyla gündeme geldi. Mete'nin hayatını araştıranlar, 2019 yılında evlendiği eşinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü çift, yıllar önce de Kardeşlerim dizisinde birlikte rol almıştı!