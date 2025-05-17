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Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu'nda Yaşar karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Cüneyt Mete, özel hayatıyla gündeme geldi. Mete'nin hayatını araştıranlar, 2019 yılında evlendiği eşinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü çift, yıllar önce de Kardeşlerim dizisinde birlikte rol almıştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:36
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Mine Tugay, Ebru Saban Özkan, Bülent İnal, Cünet Mete gibi oyuncuların başrolünde olduğu "Can Borcu" dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

EŞİ DE ÇOK TANIDIK

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizide,"Yaşar Demir" karakterine hayat veren Cüneyt Mete'nin evli olup olmadığı merak edildi.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Başarılı oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapanlar eşinin de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

KARI-KOCA AYNI DİZİDE ROL ALMIŞ!

2019 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, daha önce "Beni Affet" ve "Kardeşlerim"de birlikte rol almıştı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Mete'nin güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Şeyma Korkmaz ile uzun yıllardır evli.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Korkmaz, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da "Mari" karakteriyle hafızalara kazınmıştı..

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 6 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı

Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete