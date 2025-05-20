Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! "Babasının fotokopisi gibi"

''BÜYÜMESİNİ İZLİYORUM''

Yakışıklı oyuncu açıklamalarının devamında ise "Evlat ile ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı, bambaşka bir duygu, onun gelişimi bizi de büyütüyor ve geliştiriyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum, bazen gözlerim dolarak bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum, Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin." şeklinde konuşmuştu.