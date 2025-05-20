20 Mayıs 2025, Salı
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! "Babasının fotokopisi gibi"
Yakışıklılığıyla ortalığı kasıp kavuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, minik oğlu Kurt Efe'yle sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak baba-oğul 19 Mayıs'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Günün en dikkat çeken anı ise Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ile yapılan görüntülü görüşme oldu. O anlar kısa sürede gündem olurken, gün geçtikçe babasına benzeyen Kurt Efe'nin son haline yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:39