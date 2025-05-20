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Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! "Babasının fotokopisi gibi"

Yakışıklılığıyla ortalığı kasıp kavuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, minik oğlu Kurt Efe'yle sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak baba-oğul 19 Mayıs'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Günün en dikkat çeken anı ise Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ile yapılan görüntülü görüşme oldu. O anlar kısa sürede gündem olurken, gün geçtikçe babasına benzeyen Kurt Efe'nin son haline yorum yağdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:39
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! Babasının fotokopisi gibi

2016 tarihinde nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! Babasının fotokopisi gibi

Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin "2.çocuk düşünüyormusunuz?" sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var." yanıtını vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! Babasının fotokopisi gibi

''BÜYÜMESİNİ İZLİYORUM''

Yakışıklı oyuncu açıklamalarının devamında ise "Evlat ile ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı, bambaşka bir duygu, onun gelişimi bizi de büyütüyor ve geliştiriyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum, bazen gözlerim dolarak bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum, Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin." şeklinde konuşmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! Babasının fotokopisi gibi

Atığı her adımla gündem olmayı başaran ünlü oyuncu, şimdi de oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı. Ünlü isim, Fatih Terim ile de görüntülü konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! Babasının fotokopisi gibi

Kurt Efe'nin gittikçe babasına benzemesi ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! Babasının fotokopisi gibi

BABASININ KOPYASI

Kurt Efe'nin son halini görenler "babasının kopyası", "fotokopisi gibi" şeklinde yorumlarda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi! Babasının fotokopisi gibi

Kıvanç'ın oğlu Kurt Efe