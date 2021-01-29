Deniz Akkaya’ya tazminat şoku! O sözleri başına dert oldu

Deniz Akkaya, sunuculuğunu yaptığı magazin programında şarkıcı Tuğba Özerk'in annesi annesi Günay Kapani'ye 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' diye sormuş, Kapani de Akkaya hakkında şikayette bulunmuştu. 5 yıldır süren dava sonuçlandı, mahkeme Deniz Akkaya'yı suçlu buldu. İşte Deniz Akkaya'nın ödeyeceği tazminat miktarı...