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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Deniz Akkaya’ya tazminat şoku! O sözleri başına dert oldu Deniz Akkaya’ya tazminat şoku! O sözleri başına dert oldu
Deniz Akkaya, sunuculuğunu yaptığı magazin programında şarkıcı Tuğba Özerk'in annesi annesi Günay Kapani'ye 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' diye sormuş, Kapani de Akkaya hakkında şikayette bulunmuştu. 5 yıldır süren dava sonuçlandı, mahkeme Deniz Akkaya'yı suçlu buldu. İşte Deniz Akkaya'nın ödeyeceği tazminat miktarı...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 14:22
Eski manken Deniz Akkaya, 5 yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'yi telefonla canlı yayına bağlamış, ikili arasında geçen konuşmada Deniz Akkaya, Kapani'ye "Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye şok bir soru sormuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Akkaya'nın bu sorusu magazin programları ve haberlerinde günlerce tartışma konusu olmuş, Günay Kapani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, Deniz Akkaya'dan şikayetçi olmuş ve ardından tazminat davası açılmıştı.
TAZMİNAT ÖDEYECEK
O günden bugüne dek süren davanın son celsesi bugün görüldü. Davaya Günay Kapani yerine avukatı Türker Candan katıldı.
Akkaya'nın avukatı , "Müvekkilim basın özgürlüğü çerçevesinde soru sormuştur" diyerek savunmasını gerçekleştirdi. Mahkeme Deniz Akkaya'yı suçlu bularak, yasal faiziyle birlikte Deniz Akkaya'nın 8 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı sonlandırdı.