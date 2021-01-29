Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi milyonları şaşırttı! Meğer…

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı sıra dışı hikayesiyle izleyiciden tam not alırken dizi oyuncuları da mercek altına alındı. Akıncı'da Nergis karakterine hayat veren Büşra Develi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Develi, güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. Dizide başrolü paylaştığı Şükrü Özyıldız ile yakaladıkları uyum izleyiciler tarafından sevilirken Büşra Develi'nin özel hayatı da merak konusu oldu. Develi hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Büşra Develi ve birçok ünlü ismin yaşı...