Deniz Akkaya'ya mahkemeden şok karar! Kızı Ayşe Önbilgin ve eski eşiyle mahkemelik olmuştu! Zorlama hapis talebi...

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sıkıntılar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İkili arasında yaşanan gerilimlerin ardından mahkeme, küçük kızı Ayşe'yi babası Efe Önbilgin'e teslim etmişti. Son gelişmelere göre, Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği iddiasıyla 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'in güvenliği için zorlama hapis talebini de değerlendirerek kararını verdi.