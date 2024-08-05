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Deniz Akkaya'ya mahkemeden şok karar! Kızı Ayşe Önbilgin ve eski eşiyle mahkemelik olmuştu! Zorlama hapis talebi...

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sıkıntılar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İkili arasında yaşanan gerilimlerin ardından mahkeme, küçük kızı Ayşe'yi babası Efe Önbilgin'e teslim etmişti. Son gelişmelere göre, Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği iddiasıyla 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'in güvenliği için zorlama hapis talebini de değerlendirerek kararını verdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 09:20 Güncelleme: 05.08.2024 09:20
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Deniz Akkaya’ya mahkemeden şok karar! Kızı Ayşe Önbilgin ve eski eşiyle mahkemelik olmuştu! Zorlama hapis talebi...

Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

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Deniz Akkaya’ya mahkemeden şok karar! Kızı Ayşe Önbilgin ve eski eşiyle mahkemelik olmuştu! Zorlama hapis talebi...

Hürriyet'in haberine göreAncak Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ettiğini öne süren Önbilgin ve kızı, 25 Temmuz'da Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine çarptırılmasını istedi.

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Deniz Akkaya’ya mahkemeden şok karar! Kızı Ayşe Önbilgin ve eski eşiyle mahkemelik olmuştu! Zorlama hapis talebi...

Talebi değerlendiren İstanbul 1'inci Aile Mahkemesi, Önbilgin'in, Akkaya hakkında 'zorlama hapsi' talebini reddetti.

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Deniz Akkaya’ya mahkemeden şok karar! Kızı Ayşe Önbilgin ve eski eşiyle mahkemelik olmuştu! Zorlama hapis talebi...

Mahkeme ret kararında, paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığını ve Önbilgin'in avukatının dilekçe ekinde sunmuş olduğu evrakların denetime elverişli olmadığını belirtti.

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Deniz Akkaya’ya mahkemeden şok karar! Kızı Ayşe Önbilgin ve eski eşiyle mahkemelik olmuştu! Zorlama hapis talebi...

Efe Önbilgin'in ret kararına yaptığı itiraz da üst mahkemede reddedildi.