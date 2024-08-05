06 Ağustos 2024, Salı
Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı Berna Karagözoğlu koca kız olmuş! 'Bu nasıl güzellik'
"Bir Şarkısın Sen" yarışmasıyla tanınan ve sevimliliğiyle hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, gören tanıyamadı. Programın sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği dönemde "Fındık Kurdu" lakabıyla bilinen Berna Karagözoğlu, şarkıcılık kariyerinde ilerliyor. Son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...
Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:44