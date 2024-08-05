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Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı Berna Karagözoğlu koca kız olmuş! 'Bu nasıl güzellik'

"Bir Şarkısın Sen" yarışmasıyla tanınan ve sevimliliğiyle hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, gören tanıyamadı. Programın sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği dönemde "Fındık Kurdu" lakabıyla bilinen Berna Karagözoğlu, şarkıcılık kariyerinde ilerliyor. Son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:44
Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı Berna Karagözoğlu koca kız olmuş! ’Bu nasıl güzellik’

Bir dönem Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in sunuculuğunu yaptığı Bir Şakısın Sen porgramında Fındık Kurdu Berna olarak hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, koca kız oldu.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı Berna Karagözoğlu koca kız olmuş! ’Bu nasıl güzellik’

Güzel sesi, hareketleri ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, o dönemde 9 yaşındaydı.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı Berna Karagözoğlu koca kız olmuş! ’Bu nasıl güzellik’

Ancak şimdilerde 24 yaşında bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı Berna Karagözoğlu koca kız olmuş! ’Bu nasıl güzellik’

Geçen yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Karagözoğlu, güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen haline geldi.

Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna’sı Berna Karagözoğlu koca kız olmuş! ’Bu nasıl güzellik’

Son halini görenler ise "Bu nasıl değişim", "Fındık Kurdu büyümüş" , " Çok güzel olmuşsun" gibi yorumları yapmaktan kendilerini alamıyor. Ayrıca, Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor ve Instagram'da 116 bin, YouTube'da ise 56,6 bin takipçiye sahip.

İşte Berna Karagözoğlu ve birçok ünlü ismin son halleri...