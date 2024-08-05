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'Aşık oldum' demişti! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! 59 yaşındaki...

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Barış Alper Yılmaz ile görüntülenen sosyetik güzel Şeyma Subası, hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'dan Melisa isminde bir kızı olan Subaşı, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şubaşı son olarak 'Aşık oldum' diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bunların ardından yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 09:57
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’Aşık oldum’ demişti! Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! 59 yaşındaki...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş, ancak bu evlilik uzun sürmemişti. Daha önce iki evlilik geçiren ünlü isim, son olarak futbolcu Barış Alper Yılmaz ile birlikte anılmıştı.

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’Aşık oldum’ demişti! Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! 59 yaşındaki...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "âşık oldum" paylaşımı yapan Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı ortaya çıktı!

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’Aşık oldum’ demişti! Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! 59 yaşındaki...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü isim, yakın arkadaşı ve Brezilyalı model Martha Graef'in eski eşi Rony Seikaly ile ilişki yaşamaya başladı.

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’Aşık oldum’ demişti! Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! 59 yaşındaki...

İşte Mehmet Üstündağ'ın o yazısı...

"Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Brezilyalı model Martha Graeff'in eski eşi Rony Seikaly ile birlikte olduğunu öğrendim. Şu anda ikisi de Bodrum'da ayrı ayrı tatil yapıyor. Ancak Şeyma'nın sık sık Maçakızı Oteli'nin iskelesinden Rony'nin teknesine gidip geldiği görülmüş.

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’Aşık oldum’ demişti! Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! 59 yaşındaki...

Bilindiği gibi Şeyma Subaşı ve Martha Graeff, Miami'de çok yakın arkadaşlardı. Subaşı sık sık Martha ve o zamanki eşi Rony Seikaly ile birlikte eğleniyordu.