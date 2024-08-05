'Aşık oldum' demişti! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! 59 yaşındaki...

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Barış Alper Yılmaz ile görüntülenen sosyetik güzel Şeyma Subası, hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'dan Melisa isminde bir kızı olan Subaşı, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şubaşı son olarak 'Aşık oldum' diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bunların ardından yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte o isim...