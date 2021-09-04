Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin

"BİR APTAL KONUŞTUĞU ZAMAN DİKKATLİCE DİNLEYİN"

Hadise'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir. Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir."