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Haberler Galeri Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin

Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin

Deniz Akkaya, sunuculuk yaptığı magazin programında Hadise ile ilgili skandal iddialarda bulunmuş, yasak aşk yaşadığı Reza Zarrab'dan hamile kaldığını ileri sürmüştü. Akkaya'nın iddiaları sonrası ünlü popçu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı İngilizce video ile cevap veren Hadise, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 04.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 14:29
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Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin

Magazin programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Hadise ve Reza Zarrab ilişkisiyle ilgili skandal iddialarda bulundu.

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Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin

"HAMİLE KALDIĞI İÇİN İLİŞKİSİ BİTTİ"

Hadise hakkında duyduğu iddiayı canlı yayında anlatan Deniz Akkaya, "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" dedi. Programdaki diğer yorumculardan Seren Serengil ise "Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti" yorumunu yaptı.

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Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin

HADİSE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Hadise'den konuyla ilgili ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak "Söylemezsem Olmaz" programını hedef alan Hadise, kendisi hakkında çıkan dedikodulara ağır ithamlarla göndermede bulundu.

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Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin

"BİR APTAL KONUŞTUĞU ZAMAN DİKKATLİCE DİNLEYİN"

Hadise'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir. Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir."

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Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin

NELER OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı.