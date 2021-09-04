04 Eylül 2021, Cumartesi
Deniz Akkaya’nın hamilelik iddialarına Hadise’den sert yanıt: Bir aptal konuşurken dikkatlice dinleyin
Deniz Akkaya, sunuculuk yaptığı magazin programında Hadise ile ilgili skandal iddialarda bulunmuş, yasak aşk yaşadığı Reza Zarrab'dan hamile kaldığını ileri sürmüştü. Akkaya'nın iddiaları sonrası ünlü popçu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı İngilizce video ile cevap veren Hadise, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 04.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 14:29
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