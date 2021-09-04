Kardeşlerim’in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle şaşırttı! Aslında...

Kardeşlerim dizisi geçtiğimiz sezona damgasını vururken oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Yeni sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...