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Kardeşlerim’in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle şaşırttı! Aslında...

Kardeşlerim dizisi geçtiğimiz sezona damgasını vururken oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Yeni sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...

Giriş Tarihi: 04.09.2021 12:09
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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle şaşırttı! Aslında...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle kendisine hayran bırakan Su Burcu Yazgı Coşkun izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken boyuyla merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle şaşırttı! Aslında...

Onur Seyit Yaran - 1,87 m

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle şaşırttı! Aslında...

Demet Özdemir - 1,7 m

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle şaşırttı! Aslında...

Oğuzhan Koç - 1.70

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle şaşırttı! Aslında...

Hande Erçel - 1,75 m