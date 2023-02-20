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Demet Akalın’dan Osman seferberliği! Kuzeniyle birlikte harekete geçti

10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sonrası iş, sanat ve spor dünyası tek yürek oldu. İlk günden beri depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışan isimlerden olan Demet Akalın şimdi de Osman için harekete geçti. Depremin 260'ıncı saatinde Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman, tüm eğitim masraflarını üstlendiğini açıkladı. Demet Akalın, ayrıca İsviçre'de yaşayan kuzeninin, Osman'ın ve ailesinin konaklama ihtiyaçları için devreye girdiğini de belirtti.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:30
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Demet Akalın’dan Osman seferberliği! Kuzeniyle birlikte harekete geçti

Deprem felaketinin ilk gününden beri depremzedeler için çalışan Demet Akalın bir kez daha gönülleri fethetti.

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Demet Akalın’dan Osman seferberliği! Kuzeniyle birlikte harekete geçti

Akalın, Hatay'da bir binanın enkazından depremin 260'ıncı saatinde sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini duyurdu.

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Demet Akalın’dan Osman seferberliği! Kuzeniyle birlikte harekete geçti

Akalın ayrıca İsviçre'de yaşayan kuzeninin de hem Osman hem de akrabası olan depremzedeler için konteynır başta olmak üzere konuklama ihtiyaçları için yardımda bulunacağını belirtti.

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Demet Akalın’dan Osman seferberliği! Kuzeniyle birlikte harekete geçti

"AĞLASAM MI GÜLSEM Mİ!"

Ünlü şarkıcı depremin ilk gününden itibaren yardım çağrılarında bulundu ve enkaz altındaki vatandaşların konumların hızla yayılmasına da yardımcı oldu.

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Demet Akalın’dan Osman seferberliği! Kuzeniyle birlikte harekete geçti

"YEĞENİMİ EVİNE GETİRDİM"

Demet Akalın depremin ikinci gününde, "Yeğenimi uçaktan aldım. Gölcük'e evine getirdim" ifadelerini kullanmıştı