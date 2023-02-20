Demet Akalın’dan Osman seferberliği! Kuzeniyle birlikte harekete geçti

10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sonrası iş, sanat ve spor dünyası tek yürek oldu. İlk günden beri depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışan isimlerden olan Demet Akalın şimdi de Osman için harekete geçti. Depremin 260'ıncı saatinde Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman, tüm eğitim masraflarını üstlendiğini açıkladı. Demet Akalın, ayrıca İsviçre'de yaşayan kuzeninin, Osman'ın ve ailesinin konaklama ihtiyaçları için devreye girdiğini de belirtti.