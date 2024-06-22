22 Haziran 2024, Cumartesi
Deniz Akkaya'dan izin çıkmadı! Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'den yeni talep! Çilingir çağırmak istedi...
Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla duyurmuştu. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde koruma altına alınan kızı Ayşe mahkemenin verdiği ara kararla babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti. Önbilgin, kızının yanına gelebilmesi için Akkaya'dan pasaportunu istedi. Akkaya'nın tatilde olduğunu öğrenince, çilingir ve polislerle pasaportun alınmasını talep etti. İşte detaylar...
Giriş: 22.06.2024 08:50 Güncelleme: 22.06.2024 08:50
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