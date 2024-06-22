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Deniz Akkaya'dan izin çıkmadı! Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'den yeni talep! Çilingir çağırmak istedi...

Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla duyurmuştu. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde koruma altına alınan kızı Ayşe mahkemenin verdiği ara kararla babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti. Önbilgin, kızının yanına gelebilmesi için Akkaya'dan pasaportunu istedi. Akkaya'nın tatilde olduğunu öğrenince, çilingir ve polislerle pasaportun alınmasını talep etti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 08:50 Güncelleme: 22.06.2024 08:50
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Deniz Akkaya’dan izin çıkmadı! Ayşe’nin babası Efe Önbilgin’den yeni talep! Çilingir çağırmak istedi...

Kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Deniz Akkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

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Deniz Akkaya’dan izin çıkmadı! Ayşe’nin babası Efe Önbilgin’den yeni talep! Çilingir çağırmak istedi...

Londra'da yaşayan Efe Önbilgin, 15 yaşındaki kızının velayetinin kaldırılması için 29 Mayıs 2024'te İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. O davada, ara karar açıklandı. Açıklanan kararda; Ayşe Önbilgin'in babasıyla kalmak istediği ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediği bildirildi.

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Deniz Akkaya’dan izin çıkmadı! Ayşe’nin babası Efe Önbilgin’den yeni talep! Çilingir çağırmak istedi...

BABASIYLA KALMAK İSTEDİ

Mahkeme, Ayşe'nin babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanından devam etmek isteğini göz önünde bulundurdu. Mahkeme, Ayşe'nin Sosyal Hizmetlerden ayrılarak baba Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verdi.

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Deniz Akkaya’dan izin çıkmadı! Ayşe’nin babası Efe Önbilgin’den yeni talep! Çilingir çağırmak istedi...

"KIZIN BAŞINA BELA OLDU DEĞİL Mİ?"

Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı: "İlahi adalet. Tam 15 senedir bir kez yaz tatiline götürmediğin kızını tamamen bana olan takıntından yer bulup açtığın içi bomboş davalar nedeniyle tatile çıkarmak zorunda kaldın. Her yaz olduğu gibi üstünden atmak için 'Programım müsait mi bakacağım' diyerek aylarca telefonuna çıkmadığın kızın başına bela oldu değil mi?

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Deniz Akkaya’dan izin çıkmadı! Ayşe’nin babası Efe Önbilgin’den yeni talep! Çilingir çağırmak istedi...

"YAZI BABASIYLA GEÇİRECEK"

Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim. Bunların hepsi resmi evraklı izinler.