Fındık Kurdu Berna’nın son haline bakın nasıl değişmiş! Berna Karagözoğlu 12 yıl sonra...

Son halini görenler ise "Bu nasıl değişim", "Fındık Kurdu büyümüş" , " Çok güzel olmuşsun" gibi yorumları yapmaktan kendilerini alamıyor. Ayrıca, Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor ve Instagram'da 116 bin, YouTube'da ise 56,6 bin takipçiye sahip.

İşte Berna Karagözoğlu ve birçok ünlü ismin son halleri...