22 Haziran 2024, Cumartesi
Fındık Kurdu Berna'nın son haline bakın nasıl değişmiş! Berna Karagözoğlu 12 yıl sonra...
Bir dönem atv'de yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında 'Fındık Kurdu' lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkat çekiyor. Programın sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği zamanlarda izleyicilerin sevgisini kazanan Karagözoğlu, öyle bir değişti ki gören tanıyamadı. Şimdilerde 24 yaşında olan genç yetenek, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Fındık Kurdu Berna'nıın son hali...
Giriş: 22.06.2024 09:01
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