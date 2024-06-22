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Fındık Kurdu Berna'nın son haline bakın nasıl değişmiş! Berna Karagözoğlu 12 yıl sonra...

Bir dönem atv'de yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında 'Fındık Kurdu' lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkat çekiyor. Programın sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği zamanlarda izleyicilerin sevgisini kazanan Karagözoğlu, öyle bir değişti ki gören tanıyamadı. Şimdilerde 24 yaşında olan genç yetenek, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Fındık Kurdu Berna'nıın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 09:01
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Fındık Kurdu Berna’nın son haline bakın nasıl değişmiş! Berna Karagözoğlu 12 yıl sonra...

"Bir Şarkısın Sen" programının unutulmaz sunucuları Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in "Fındık Kurdu" olarak tanıttığı Berna Karagözoğlu, son haliyle gündem oldu.

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Fındık Kurdu Berna’nın son haline bakın nasıl değişmiş! Berna Karagözoğlu 12 yıl sonra...

ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla tanınan Berna Karagözoğlu, "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla akıllara kazındı ve kısa sürede sevilen bir yarışmacı haline geldi.

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Fındık Kurdu Berna’nın son haline bakın nasıl değişmiş! Berna Karagözoğlu 12 yıl sonra...

Güzel sesi, hareketleri ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, o dönemde 9 yaşındaydı. Ancak şimdilerde 24 yaşında bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor.

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Fındık Kurdu Berna’nın son haline bakın nasıl değişmiş! Berna Karagözoğlu 12 yıl sonra...

Geçen yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Karagözoğlu, güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen haline geldi.

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Fındık Kurdu Berna’nın son haline bakın nasıl değişmiş! Berna Karagözoğlu 12 yıl sonra...

Son halini görenler ise "Bu nasıl değişim", "Fındık Kurdu büyümüş" , " Çok güzel olmuşsun" gibi yorumları yapmaktan kendilerini alamıyor. Ayrıca, Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor ve Instagram'da 116 bin, YouTube'da ise 56,6 bin takipçiye sahip.

İşte Berna Karagözoğlu ve birçok ünlü ismin son halleri...