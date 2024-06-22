Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı olayının perde arkasında neler oldu? Görgü tanığı detayları anlattı: Ailesi ve kendisine küfürler...

ALKOL SEVİYESİ YÜKSEKTİ

Olayın mağdurunun Vedat Aşçı olduğunu söyleyen Karayel, söylenenlere göre Kaya Sabancı'nın alkol seviyesinin yüksel olduğunu belirtti .Ayrıca Sabancı'nın Vedat Aşçı'nın ailesine ve kendisine küfürler savurduğunu ifade etti.