22 Haziran 2024, Cumartesi
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı olayının perde arkasında neler oldu? Görgü tanığı detayları anlattı: Ailesi ve kendisine küfürler...
Bodrum'da bulunan Mandarin Orientel Bodrum Otel'de iş insanı Kaya Sabancı ve otelin sahibi iş insanı Vedat Aşçı arasında yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. Kaya Sabancı, Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradığını iddia ederken; Vedat Aşçı bu iddiaları reddetmişti. Olaya yakından tanık olan Sabah Günaydın yazarlarından Funda Karayel yaşananları anlattı. İşte detaylar...
Giriş: 22.06.2024 07:06 Güncelleme: 22.06.2024 09:24
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11