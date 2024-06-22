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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı olayının perde arkasında neler oldu? Görgü tanığı detayları anlattı: Ailesi ve kendisine küfürler...

Bodrum'da bulunan Mandarin Orientel Bodrum Otel'de iş insanı Kaya Sabancı ve otelin sahibi iş insanı Vedat Aşçı arasında yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. Kaya Sabancı, Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradığını iddia ederken; Vedat Aşçı bu iddiaları reddetmişti. Olaya yakından tanık olan Sabah Günaydın yazarlarından Funda Karayel yaşananları anlattı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 07:06 Güncelleme: 22.06.2024 09:24
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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı olayının perde arkasında neler oldu? Görgü tanığı detayları anlattı: Ailesi ve kendisine küfürler...

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de dünyaca ünlü Mandarin otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı, Mandarin otelin sahibi ünlü iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedildi.

Gölköy'de meydana gelen olayın ardından Kaya Sabancı, Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı olayının perde arkasında neler oldu? Görgü tanığı detayları anlattı: Ailesi ve kendisine küfürler...

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat, Kaya Sabancı'nın 'beach club'a indiği sırada Vedat Aşçı ile karşılaştığını daha önceden konutun eksikleri nedeniyle Vedat Aşçı ile aralarında husumet bulunan Sabancı'ya Aşçı'nın korumalarının saldırarak yumruk attığını ve kafasından darbedilen Sabancı'nın yere düştüğünü ardından ise ambulans çağrıldığı belirtti.

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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı olayının perde arkasında neler oldu? Görgü tanığı detayları anlattı: Ailesi ve kendisine küfürler...

Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran ve yat kaptanı Kemal Kocaoğlan, olayla ilgili hastane önünde dün (21 Haziran) basın mensuplarına açıklama yaptı. Ancak Vedat Aşçı cephesi bu iddiaları reddetti. Peki kavganın perde arkasında neler yaşandı? Olaya bizzat şahit olan Günaydın'dan Funda Kareyel detayları anlattı.

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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı olayının perde arkasında neler oldu? Görgü tanığı detayları anlattı: Ailesi ve kendisine küfürler...

ALKOL SEVİYESİ YÜKSEKTİ
Olayın mağdurunun Vedat Aşçı olduğunu söyleyen Karayel, söylenenlere göre Kaya Sabancı'nın alkol seviyesinin yüksel olduğunu belirtti .Ayrıca Sabancı'nın Vedat Aşçı'nın ailesine ve kendisine küfürler savurduğunu ifade etti.

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Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı olayının perde arkasında neler oldu? Görgü tanığı detayları anlattı: Ailesi ve kendisine küfürler...

Karayel, eğlenceli başlayan gecenin sonunda yaşananların herkesin tadını kaçırdığını da dile getirdi.