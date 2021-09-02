02 Eylül 2021, Perşembe
Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda'ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrodan ayrılan isimlerin ardından, katılacak adamlarda merak ediliyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi Kırmızı Oda'ya katılacak isimler belli olmaya başladı. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizide birçok önemli isim sezon içinde kadroya dahil oldu. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre İlayda Alişan yeni sezonda dizinin kadrosunda yer alacak.
Giriş Tarihi: 02.09.2021 22:30
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