Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda’ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...

KIRMIZI ODA YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kırmızı Oda yeni sezon tarihi için meraklı araştırmalar da sürüyor. Ancak dizinin yeni sezon başlama tarihine dair herhangi bir bilgi verilmediği gibi bir ipucu bile henüz paylaşılmadı. Seyircinin merak ettiği tarih belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.