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Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda'ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrodan ayrılan isimlerin ardından, katılacak adamlarda merak ediliyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi Kırmızı Oda'ya katılacak isimler belli olmaya başladı. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizide birçok önemli isim sezon içinde kadroya dahil oldu. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre İlayda Alişan yeni sezonda dizinin kadrosunda yer alacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2021 22:30
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Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda’ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...

Yeni sezon öncesi ritim yükseldi. Kırmızı Oda'ya nokta atışı transfer. Çukur dizisinden sonra hayran kitlesi artan İlayda Alişan'ın yeni sezonda Kırmızı Oda kadrosunda yer alacağı konuşuluyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kırmızı Oda'nın kadrosunda dengeleri değiştiricek yeni isimler katılacak. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı diziden sezon içinde ayrılıklar yaşanmıştı. İlayda Alişan, geçtiğimiz sezon Masumiyet dizisinin kadrosunda yer alıyor. Hayranları yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda’ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...

Kırmızı Oda izleyicileri için büyük sürpriz bugün geldi. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan dizi gerçek hayat hikayelerini ekrana getirmeye devam edecek. Ancak gelen son bilgi Kırmızı Oda hayranlarını harekete geçirdi. Diziye flaş bir transfer geldi. Dizinin yeni sezonunda Masumiyet dizisinin güzel oyuncu İlayda Alişan da olacak.

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Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda’ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...

Gerek oyuncu kadrosu gerek senaryosu ile geçtiğimiz sezona damga vuran ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda'nın yeni sezon detayları da belli olmaya başladı. Binnur Kaya, Yiğit Özşener gibi güçlü oyuncuların yer aldığı diziye son olarak İlayda Alişan katıldı.

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Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda’ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...

Son yılların en popüler isimlerinden olan İlayda Alişan'ın diziye yeni bir soluk getireceğine inananların sayısı hiç de az değil.

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Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda’ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...

KIRMIZI ODA YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kırmızı Oda yeni sezon tarihi için meraklı araştırmalar da sürüyor. Ancak dizinin yeni sezon başlama tarihine dair herhangi bir bilgi verilmediği gibi bir ipucu bile henüz paylaşılmadı. Seyircinin merak ettiği tarih belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.