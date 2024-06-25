Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i usta oyuncunun eşi çıktı! Pınar Deniz'in rol arkadaşı...

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak tanınan Ahmet Sezerel, "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Perihan Abla", "Gülen Gözler", "Aile Şerefi", "Neşeli Günler" gibi filmlerle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Özellikle 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde Çalışkan Ahmet karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun eşi de tanıdık çıktı. Usta oyuncu meğer Yargı dizisinde başrol oynamış. İşte Ahmet Sezerel'in güzel eşi...