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Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i usta oyuncunun eşi çıktı! Pınar Deniz'in rol arkadaşı...

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak tanınan Ahmet Sezerel, "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Perihan Abla", "Gülen Gözler", "Aile Şerefi", "Neşeli Günler" gibi filmlerle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Özellikle 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde Çalışkan Ahmet karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun eşi de tanıdık çıktı. Usta oyuncu meğer Yargı dizisinde başrol oynamış. İşte Ahmet Sezerel'in güzel eşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 16:27 Güncelleme: 25.06.2024 16:27
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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i usta oyuncunun eşi çıktı! Pınar Deniz’in rol arkadaşı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahmet Sezerel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i usta oyuncunun eşi çıktı! Pınar Deniz’in rol arkadaşı...

Son haliyle sık sık gündem olan usta oyuncu, bu sefer de eşiyle gündem oldu. Yargı dizisinden tanıdığımız usta oyuncu meğer Ahmet Sezerel'in eşiymiş...

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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i usta oyuncunun eşi çıktı! Pınar Deniz’in rol arkadaşı...

Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu isim Yargı dizisinin Başsavcı Nadide'si Ayşen Sezerel'den başkası değil...

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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i usta oyuncunun eşi çıktı! Pınar Deniz’in rol arkadaşı...

Ünlü çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i usta oyuncunun eşi çıktı! Pınar Deniz’in rol arkadaşı...

İşte Ahmet Sezerel başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...