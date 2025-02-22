22 Şubat 2025, Cumartesi
Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı...
Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın barışıp barışmadığı konusu, nihayet son buldu. 2015-2017 yılları arasında evli olan ve ardından ayrılan ünlü çiftin yeniden bir araya geldikleri yönündeki iddialara, güzel oyuncu Merve Boluğur net bir açıklama yaptı. Bunun üzerine ise Dalkılıç'ın, kendisi gibi şarkıcı olan bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:18