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Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı...

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın barışıp barışmadığı konusu, nihayet son buldu. 2015-2017 yılları arasında evli olan ve ardından ayrılan ünlü çiftin yeniden bir araya geldikleri yönündeki iddialara, güzel oyuncu Merve Boluğur net bir açıklama yaptı. Bunun üzerine ise Dalkılıç'ın, kendisi gibi şarkıcı olan bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:18
Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı...

Acemi Cadı dizisiyle adını duyuran üzel oyuncu Merve Boluğur ile ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın barıştığı iddiaları magazin gündeminde yankı uyandırmıştı.

Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı...

2015 yılında nikâh masasına oturan ve sadece iki yıl evli kalan çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği konuşulurken oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı...

Boluğur, "Exten next olmaz" paylaşımıyla bu iddialara son noktayı koydu.

Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı...

Murat Dalkılıç'ın ise yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı...

YENİ SEVGİLİSİ ŞARKICI

2 yıldır aşk yaşadığı Edda Dora ile geçen eylülde ayrılan Murat Dalkılıç'ın, 4.5 aydır meslektaşı Dicle Olcay ile birlikte olduğu iddia edildi.

Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı...

İkilinin bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı ve mutlu oldukları öğrenildi.

Merve Boluğur son noktayı koymuştu! İşte Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı...

Dalkılıç'ın sevgilisi olduğu iddia edilen şarkıcı Dicle Olcay