10 Temmuz 2023, Pazartesi
Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörüne isyan etti! “LGBT’yi korumak zorunda değilim”
Tüm dünyada virüs gibi yayılan LGBT terörüne tepkiler çığ gibi devam ederken, cinsiyetsizlik baskısına sanat dünyasından da tepkiler gelmeye başladı. Katıldığı televizyon programında LGBT'ye tepki gösteren Deniz Akkaya, Atatürkçü olduğunu ancak bundan dolayı CHP'li olmak ve LGBT sapkınlığını savunmak zorunda olmadığını söyledi. Akkaya "Ben, Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim, LGBT'nin her yaptığını korumak zorunda da değilim." dedi.
Giriş Tarihi: 10.07.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 14:06
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7