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Haberler Galeri Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörüne isyan etti! “LGBT’yi korumak zorunda değilim”

Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörüne isyan etti! “LGBT’yi korumak zorunda değilim”

Tüm dünyada virüs gibi yayılan LGBT terörüne tepkiler çığ gibi devam ederken, cinsiyetsizlik baskısına sanat dünyasından da tepkiler gelmeye başladı. Katıldığı televizyon programında LGBT'ye tepki gösteren Deniz Akkaya, Atatürkçü olduğunu ancak bundan dolayı CHP'li olmak ve LGBT sapkınlığını savunmak zorunda olmadığını söyledi. Akkaya "Ben, Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim, LGBT'nin her yaptığını korumak zorunda da değilim." dedi.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 14:06
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Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörüne isyan etti! “LGBT’yi korumak zorunda değilim”

LGBT terörü küresel çapta korkunç bir boyuta ulaştı. Özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki cinsiyetsizlik dayatmasına sanat dünyasından da tepkiler gelmeye başladı. Bir programa konuk olan Deniz Akkaya, sert söylemiyle hem CHP'ye hem de LGBT terörüne isyan etti.

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Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörüne isyan etti! “LGBT’yi korumak zorunda değilim”

CHP'li bir aileden geldiğini belirten Deniz Akkaya kendisinin 'Atatürkçü' olduğunu dile getirerek ikisinin arasındaki farkı açıkladı ve sitem etti.

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Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörüne isyan etti! “LGBT’yi korumak zorunda değilim”

"ATATÜRK'ÜN EKMEĞİNİ YİYORSA ONA LAYIK DAVRANACAK"

LGBT terörüne karşı olduğunun da altını çizen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Esra Elönü'nün programına konuk olan Akkaya, Atatürkçü olduğu için CHP'li olmak zorunda olmadığını vurgularken, "Atatürk'ün ekmeğini yiyorsa ona layık davranacak" ifadelerini aktardı.

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Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörüne isyan etti! “LGBT’yi korumak zorunda değilim”

Elönü'nün "Programın başında dedin ki, ailem CHP'li ben de..." cümlelerini yarıda kesen Akkaya, "Ne kadar güzel bir konuya değindin." diyerek açıklamalarına başladı.

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Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörüne isyan etti! “LGBT’yi korumak zorunda değilim”

"LGBT'NİN HER YAPTIĞINI KORUMAK ZORUNDA DA DEĞİLİM"

CHP'li olmadığını, Atatürkçü olduğunu belirten Akkaya şöyle devam etti; "Ben, Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim, her gün Halk TV de seyretmek zorunda değilim, LGBT'nin her yaptığını korumak zorunda da değilim. Ben, aklını kullanan bir seçmenim. Kolumu kesseniz Atatürk diye akar ama CHP bakış açısını değiştirmediği zaman ondan da vazgeçeceğim. Babam CHP'li ama ben Atatürkçüyüm."