Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’tan kötü haber! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolanan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan kötü haber geldi. İlişkilerini kurtarmak için çift terapisine giden ikili aralarındaki sorunları aşamadı. Ege bölgesinde tatil yapan çift tatil bitmeden boşanma kararı verdi ve İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile evliliklerini resmen bitirdi.