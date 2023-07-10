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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’tan kötü haber! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’tan kötü haber! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolanan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan kötü haber geldi. İlişkilerini kurtarmak için çift terapisine giden ikili aralarındaki sorunları aşamadı. Ege bölgesinde tatil yapan çift tatil bitmeden boşanma kararı verdi ve İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile evliliklerini resmen bitirdi.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 13:37
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’tan kötü haber! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve oğulları Okan Ali ile mutlu bir aile tablosu çizen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’tan kötü haber! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Aralarındaki sorunu atlatmak için çift terapisine giden ikili yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’tan kötü haber! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

8 YILLIK EVLİLİK 15 DAKİKADA BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 8 yıldır evli olan çift anlaşmalı olarak boşandı.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’tan kötü haber! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

İkisi de Ege bölgesinde tatil yapan ünlü çift, adli tatil başlamadan boşanmaya karar verdi.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’tan kötü haber! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Anlaşmalı olarak ayrılık kararı alan çiftin evliliği, bugün İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile resmen bitti.