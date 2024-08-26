26 Ağustos 2024, Pazartesi
Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz'in kız kardeşinden Samar Dadgar'a ağır sözler...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan Deniz'in, menajerliğini yıllardır ağabeyi Ercan Deniz üstleniyordu. Ancak Deniz, uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren ailesini hayatından çıkardığını duyurdu. Tüm bunlarından ardından Özcan Deniz'in kız kardeşi de sessizliğini bozarak eşi Samar Dadgar'a yüklendi.
Giriş Tarihi: 26.08.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:34