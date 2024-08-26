26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz'in kız kardeşinden Samar Dadgar'a ağır sözler...

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz'in kız kardeşinden Samar Dadgar'a ağır sözler...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan Deniz'in, menajerliğini yıllardır ağabeyi Ercan Deniz üstleniyordu. Ancak Deniz, uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren ailesini hayatından çıkardığını duyurdu. Tüm bunlarından ardından Özcan Deniz'in kız kardeşi de sessizliğini bozarak eşi Samar Dadgar'a yüklendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:34
Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in kız kardeşinden Samar Dadgar’a ağır sözler...

Özcan Deniz, kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'la 2023 yılının Ocak ayında nikah masasına oturmuştu. İkili geçtiğimiz gün ikin çocuk hakkında yaptıkları açıklamalarla gündemdeydi.

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in kız kardeşinden Samar Dadgar’a ağır sözler...

Özcan Deniz şimdi de ailesiyle yaşadığı problemlerle adından söz ettirdi.

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in kız kardeşinden Samar Dadgar’a ağır sözler...

Deniz, başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in kız kardeşinden Samar Dadgar’a ağır sözler...

Ercan Deniz'le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı aldı.

Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz’in kız kardeşinden Samar Dadgar’a ağır sözler...

ÖZCAN DENİZ'İN AĞABEYİNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz'in Müge Anlı'ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekti:

"Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…"