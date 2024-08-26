26 Ağustos 2024, Pazartesi
Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu’nun eşi bakın ne iş yapıyor! Esmer güzeli minik kızının annesi...
Ali Sunal, Alper Kul ve Onur Atilla gibi başarılı isimlerin yer aldığı Güldür Güldür adlı eğlence programında Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuk performansıyla izleyicileri ekran başına kitleyen Buldu'nun özel hayatı merak edildi. Minik kızını sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan oyuncunun eşini görenler ise şaşkına döndü. İşte Onur Buldu'nun öğretmen eşi...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:53