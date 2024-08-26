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Haberler Galeri Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu’nun eşi bakın ne iş yapıyor! Esmer güzeli minik kızının annesi...

Güldür Güldür’ün Bilal'i Onur Buldu’nun eşi bakın ne iş yapıyor! Esmer güzeli minik kızının annesi...

Ali Sunal, Alper Kul ve Onur Atilla gibi başarılı isimlerin yer aldığı Güldür Güldür adlı eğlence programında Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuk performansıyla izleyicileri ekran başına kitleyen Buldu'nun özel hayatı merak edildi. Minik kızını sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan oyuncunun eşini görenler ise şaşkına döndü. İşte Onur Buldu'nun öğretmen eşi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:53
Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun eşi bakın ne iş yapıyor! Esmer güzeli minik kızının annesi...

Onur Buldu, "Güldür Güldür" programında canlandırdığı Bilal karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Buldu, şimdi ise özel hayatıyla gündem oldu.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun eşi bakın ne iş yapıyor! Esmer güzeli minik kızının annesi...

Ünlü isim, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun eşi bakın ne iş yapıyor! Esmer güzeli minik kızının annesi...

Minik kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Buldu'nun eşinin öğretmen olduğunu duyanlar ise şaşırdı.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun eşi bakın ne iş yapıyor! Esmer güzeli minik kızının annesi...

Onur Buldu'nun güzelliğiyle dikkat çeken eşine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu’nun eşi bakın ne iş yapıyor! Esmer güzeli minik kızının annesi...

ONUR BULDU VE KIZI MASAL