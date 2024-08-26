26 Ağustos 2024, Pazartesi
Hakan Ural'ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı'nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce 'Evet' demişti...
Nur Tuğba Namlı ile Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstleniyordu. Ancak programda bir değişiklik yaşandı. Uzun zamandır Ural'ın partneri olan Namlı'nın programa devam edemeyeceği öğrenildi. Bunun üzerine Nur Tuğba Namlı'nın hayatı hakkında detaylar da merak konusu oldu. Ünlü spikerin sevenleri, "Nur Tuğba Namlı eşi kimdir?' sorusunu gündeme taşıdı. İşte Namlı'nın 9 yıllık eşi...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:28