Hakan Ural’ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce ’Evet’ demişti...

PROGRAMA VEDA ETTİ!

Neler Oluyor Hayatta yeni sezon sunucuları Ferda Yıldırım ve Hakan Ural oldu.

Uzun zamandır Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğun Hakan Ural ile yapan Namlı, 19 Temmuz'da yaptığı paylaşımda programdan ayrıldığını açıklarken sebebini paylaşmadı.

Hakan Ural ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Namlı, "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir Kanal D ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm @hakanuralofficial ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene... O yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor. Ne kadar teşekkür etsem az…



