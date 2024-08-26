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Haberler Galeri Hakan Ural'ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı'nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce 'Evet' demişti...

Hakan Ural'ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı'nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce 'Evet' demişti...

Nur Tuğba Namlı ile Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstleniyordu. Ancak programda bir değişiklik yaşandı. Uzun zamandır Ural'ın partneri olan Namlı'nın programa devam edemeyeceği öğrenildi. Bunun üzerine Nur Tuğba Namlı'nın hayatı hakkında detaylar da merak konusu oldu. Ünlü spikerin sevenleri, "Nur Tuğba Namlı eşi kimdir?' sorusunu gündeme taşıdı. İşte Namlı'nın 9 yıllık eşi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:28
Hakan Ural’ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce ’Evet’ demişti...

"Neler Oluyor Hayatta" programına veda eden Nur Tuğba Namlı'nın hayatı, ayrılığın ardından merak konusu oldu. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan Namlı, gece haber bülteni sunuculuğu ile televizyon dünyasına giriş yapmıştı.

Hakan Ural’ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce ’Evet’ demişti...

PROGRAMA VEDA ETTİ!

Neler Oluyor Hayatta yeni sezon sunucuları Ferda Yıldırım ve Hakan Ural oldu.

Uzun zamandır Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğun Hakan Ural ile yapan Namlı, 19 Temmuz'da yaptığı paylaşımda programdan ayrıldığını açıklarken sebebini paylaşmadı.

Hakan Ural ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Namlı, "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir Kanal D ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm @hakanuralofficial ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene... O yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor. Ne kadar teşekkür etsem az…

Hakan Ural’ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce ’Evet’ demişti...

Programımızın her gününde ben sizin bana olan sevginizi hep hissettim. Benim sevgimin de size ulaştığını umuyorum. Sizlerle beni buluşturan işimi de, sizi de çok seviyorum! Biz sizinle yeni işlerde yine buluşacağız, yine beraberiz
Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi yolluyorum, iyi ki varsınız. " ifadelerini kullandı.

Hakan Ural’ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce ’Evet’ demişti...

Veda paylaşımıyla gündeme gelen Nur Tuğba Namlı'nın hayatı araştırma konusu oldu. Üç çocuk annesi Nur Tuğba Namlı'nın özellikle eşi merak konusu oldu.

Hakan Ural’ın partneriydi! Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıl önce ’Evet’ demişti...

NUR TUĞBA NAMLI VE EŞİ MUSTAFA NAMLI