"Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tipi'nin sevdiği kadın Gönül'ün mezarı başında infaz edilmesi sonrasında hüzün hakim oldu. Hızır Çakırbeyli artık hedef noktasına Rıdvan ve adamlarını aldı. Tabi en büyük destekçisi yine Alpslan oluyor. Diğer yandan Yaman Korkmaz'da beklenmedik hamleyi yapıyor ve Hızır'ın yanında oluyor. İlyas ise evde dengeleri sağlayamıyor. Ömür, İlyas'ın bu işlerden elini çekmesini istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı...