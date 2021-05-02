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Haberler Galeri "Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...

"Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tipi'nin sevdiği kadın Gönül'ün mezarı başında infaz edilmesi sonrasında hüzün hakim oldu. Hızır Çakırbeyli artık hedef noktasına Rıdvan ve adamlarını aldı. Tabi en büyük destekçisi yine Alpslan oluyor. Diğer yandan Yaman Korkmaz'da beklenmedik hamleyi yapıyor ve Hızır'ın yanında oluyor. İlyas ise evde dengeleri sağlayamıyor. Ömür, İlyas'ın bu işlerden elini çekmesini istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 17:38
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Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. EDHO 192. son bölümde; Rıdvan, Macit'in nefesini kesen Tipi'yi öldürmenin hesaplarını yaptı ve başardı. Sevilen isimin öldürülmesi sonrasında masanın üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Hızır ise Tuncay'ı infaz etmesinin ardından artık gözünü Rıdvan ve adamlarına çevirmiştir. Bu yolda ona en büyük desteği yine Alpaslan sağlayacaktır. Ancak bu kez Yaman Korkmaz'da Çakırbeylilerin yanında saf tutuyor. Gelişmelerin yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 193.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

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Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 193.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölümüyle 4 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

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Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...

Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.

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Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...

Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.