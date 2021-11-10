Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşi herkesi şaşırttı! Meğer…

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Özge Törer, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de konuşulan Törer, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

