10 Kasım 2021, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Meğer…
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman ile televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkan Özge Törer, oyunculuğuyla ekrana damga vurdu. Partneri Burak Özçivit'le yakaladıkları uyumla da dikkat çeken güzel oyuncu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özge Törer hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce çok şaşırdı.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 14:32
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