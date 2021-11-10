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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşırttı! Meğer…

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman ile televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkan Özge Törer, oyunculuğuyla ekrana damga vurdu. Partneri Burak Özçivit'le yakaladıkları uyumla da dikkat çeken güzel oyuncu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özge Törer hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 14:32
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşi herkesi şaşırttı! Meğer…

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Özge Törer, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de konuşulan Törer, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşi herkesi şaşırttı! Meğer…

Özel hayatıyla mercek altına alınan Törer'in kardeşi görenleri şaşırttı. İşte Özge Törer ve birçok ünlü ismin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşi herkesi şaşırttı! Meğer…

İREM HELVACIOĞLU

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşi herkesi şaşırttı! Meğer…

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşi herkesi şaşırttı! Meğer…

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU