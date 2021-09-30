Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak?

Aşk 101 3. sezon çıkacak mı? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu bugün başladı. 8 bölümden oluşan ikinci sezonun yayınlanması ile birlikte gözler üçüncü sezona çevrildi. Dizinin takipçileri, üçüncü sezonun olup olmayacağını araştırıyor. Dizi ekibinden üçüncü sezon ile ilgili açıklama geldi. Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...