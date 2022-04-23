23 Nisan 2022, Cumartesi
Demet Şener’den estetik iddialarına sert tepki: Kemik yapım değişti
Tolga Arman'la yaşadığı aşkla mutluluğu bulan Deme Şener, sosyal medya paylaşımlarına da ağırlık verdi. Son olarak eski fotoğraflarını yayınlayan ünlü isim, takipçilerini 23 yıl öncesine götürdü. Bir takipçisinin 'estetik' imasında bulunmasına Şener'den yanıt gecikmedi. "Estetiğim yok demekten dilimde tüy bitti" diyen ünlü isim kemik yapısının değiştiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 23.04.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 16:32
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