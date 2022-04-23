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Demet Şener’den estetik iddialarına sert tepki: Kemik yapım değişti

Tolga Arman'la yaşadığı aşkla mutluluğu bulan Deme Şener, sosyal medya paylaşımlarına da ağırlık verdi. Son olarak eski fotoğraflarını yayınlayan ünlü isim, takipçilerini 23 yıl öncesine götürdü. Bir takipçisinin 'estetik' imasında bulunmasına Şener'den yanıt gecikmedi. "Estetiğim yok demekten dilimde tüy bitti" diyen ünlü isim kemik yapısının değiştiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.04.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 16:32
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Demet Şener’den estetik iddialarına sert tepki: Kemik yapım değişti

Çocukları İrem ve Ömer'in babası İbrahim Kutluay ile 2005–2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener, Haziran 2019'da dünyaevine girdiği Cenk Küpeli'den Ocak 2021'de boşanmıştı. 45 yaşındaki güzel, bir süredir Tolga Arman'la aşk yaşıyor.

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Demet Şener’den estetik iddialarına sert tepki: Kemik yapım değişti

45 YAŞINA BASTI

Daha önce, "Evlilik düşünmüyoruz. Herhangi bir imzaya gerek yok" açıklamasını yapan Şener, geçtiğimiz hafta 45 yaşına basmıştı. Doğum gününde sevgilisi Arman ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Erken kutlama" notunu düşmüştü.

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Demet Şener’den estetik iddialarına sert tepki: Kemik yapım değişti

PARİS DÖNÜŞÜ BEBEK TURUNDA

Ardından Tolga Arman sevgilisin doğum günü için Paris'e götürdü. Eyfel manzaralı lüks bir otelde baş başa tatil yapan ünlü çift, Paris dönüşü soluğu Bebek'te almıştı.

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Demet Şener’den estetik iddialarına sert tepki: Kemik yapım değişti

Muhabirlere "Her şey çok güzel gidiyor, güzel bir Paris tatilimiz oldu. Çok eğlendik, bolca da gezdik. İşlerimden dolayı da İstanbul'a döndük hemen" açıklamasını yapan Şener, sosyal medya hesabından yayınladığı son kare ile gündem oldu.

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Demet Şener’den estetik iddialarına sert tepki: Kemik yapım değişti

ESTETİK İMASINA KAYITSIZ KALAMADI

1995 Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen ve podyumda fırtınalar estiren Demet Şener, 23 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Şener, fotoğrafın altına "Sanırım yıl 1998-99 zaman çok hızlı geçiyor" notunu düştü.