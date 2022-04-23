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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablasını gören şaştı kaldı! Güzelliğini ondan almış...

Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Aybike karakteriyle kendisine hayran bırakan Melis Minkari tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizideki performansıyla kariyerinde hızla yükselen genç oyuncu ekranın en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de beğeni topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin ablası da hayran bıraktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin ablası...

Giriş Tarihi: 23.04.2022 16:10
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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablasını gören şaştı kaldı! Güzelliğini ondan almış...

Kardeşlerim'de Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari, ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen genç oyuncu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablasını gören şaştı kaldı! Güzelliğini ondan almış...

Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla da adından söz ettiren Minkari, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Melis Minkari hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablasını gören şaştı kaldı! Güzelliğini ondan almış...

İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablasını gören şaştı kaldı! Güzelliğini ondan almış...

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablasını gören şaştı kaldı! Güzelliğini ondan almış...