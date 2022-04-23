Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu son haliyle olay oldu! İşte Murathan'ın

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş Arka Sokaklar setinde tanışıp evlenmiş, kısa süre sonra oğulları Murathan dünyaya gelişmişti. Diziden ayrılmalarının ardından kendilerine çok farklı hayatlar kuran ikili, 2011 yılında yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından sanat dünyasından ellerini çeken Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren çift, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş'ın son hali merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Gamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...