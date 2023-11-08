08 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Feci kaza! Mehmet Ali Erbil korkunç kaza sonrası konuştu! "Hala acı çekiyorum"

Feci kaza! Mehmet Ali Erbil korkunç kaza sonrası konuştu! "Hala acı çekiyorum"

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile ayrılığı sonrası gecelerde görüntülenmişti. Serdar Ortaç ile Arnavutköy'de bir balıkçıda yemek yiyen ünlü şovmen, evine dönerken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen ve kaburgalarında ezilmeler olan Erbil kaza sonrası ilk kez konuştu. Erbil, "Allah'tan emniyet kemerim bağlı. Ama tabi arabadan inince anladım emniyet kemeri bası yaparmış, kaburgam ezilmiş. Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık" dedi.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 16:11
  • 1
  • 12
Feci kaza! Mehmet Ali Erbil korkunç kaza sonrası konuştu! Hala acı çekiyorum

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Feci kaza! Mehmet Ali Erbil korkunç kaza sonrası konuştu! Hala acı çekiyorum

Önceki gece Serdar Ortaç ve arkadaşlarıyla Arnavutköy'deki bir balıkçıda yemek yiyen ünlü şovmen evine dönerken büyük bir kaza atlattı.

  • 3
  • 12
Feci kaza! Mehmet Ali Erbil korkunç kaza sonrası konuştu! Hala acı çekiyorum

Erbil, geçen Cumartesi günü Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izledikten sonra evine döndüğü sırada, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde trafik kazası geçirdi. İddiaya göre, yanlış yola giren bir araç, geri gelmeye çalışırken arkasından gelen kamyonet şoförü durmak zorunda kaldı.

  • 4
  • 12
Feci kaza! Mehmet Ali Erbil korkunç kaza sonrası konuştu! Hala acı çekiyorum

Otomobiliyle arkadan gelen Mehmet Ali Erbil, kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu Erbil'in otomobili hurdaya döndü. Mehmet Ali Erbil'in kaburgalarında ezilmeler olduğu, şoförünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

  • 5
  • 12
Feci kaza! Mehmet Ali Erbil korkunç kaza sonrası konuştu! Hala acı çekiyorum

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazada kaburgaları ezilen Erbil, gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.