Feci kaza! Mehmet Ali Erbil korkunç kaza sonrası konuştu! "Hala acı çekiyorum"

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile ayrılığı sonrası gecelerde görüntülenmişti. Serdar Ortaç ile Arnavutköy'de bir balıkçıda yemek yiyen ünlü şovmen, evine dönerken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen ve kaburgalarında ezilmeler olan Erbil kaza sonrası ilk kez konuştu. Erbil, "Allah'tan emniyet kemerim bağlı. Ama tabi arabadan inince anladım emniyet kemeri bası yaparmış, kaburgam ezilmiş. Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık" dedi.