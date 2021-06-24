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Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı olay oldu

Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, fotoğrafıyla olay oldu. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile karelerini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncunun makyajsız yaptığı paylaşım ise sevenlerini korkuttu. "Ne olmuş böyle Demet'e?" yorumları yapılan Demet Özdemir'in makyajsız hali oldukça konuşuldu.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 16:17
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Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı olay oldu

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

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Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı olay oldu

Uzun süredir sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatilde olan Özdemir, makyajsız fotoğrafıyla olay oldu.

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Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı olay oldu

"Ne olmuş böyle Demet'e?" yorumları yapılan Demet Özdemir'in makyajsız hali oldukça konuşuldu.

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Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı olay oldu

İşte Demet Özdemir'in paylaşımı ve ünlü isimlerin makyajsız hali…

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Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı olay oldu

Demet Özdemir