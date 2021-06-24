24 Haziran 2021, Perşembe
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Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı olay oldu
Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, fotoğrafıyla olay oldu. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile karelerini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncunun makyajsız yaptığı paylaşım ise sevenlerini korkuttu. "Ne olmuş böyle Demet'e?" yorumları yapılan Demet Özdemir'in makyajsız hali oldukça konuşuldu.
Giriş Tarihi: 24.06.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 16:17
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