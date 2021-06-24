Demet Özdemir’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı olay oldu

Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, fotoğrafıyla olay oldu. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile karelerini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncunun makyajsız yaptığı paylaşım ise sevenlerini korkuttu. "Ne olmuş böyle Demet'e?" yorumları yapılan Demet Özdemir'in makyajsız hali oldukça konuşuldu.