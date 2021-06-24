24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin’de Kutlu Bike’nin sırrı ortaya çıkacak! Celaleddin Cengiz Han’a karşı harekete geçecek

Bozkır Arslanı Celaleddin’de Kutlu Bike’nin sırrı ortaya çıkacak! Celaleddin Cengiz Han’a karşı harekete geçecek

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de altıncı bölümüyle atv ekranında olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Kutlu Bike'nin sırrını öğrenen Celaleddin Cengiz Han'a karşı harekete geçecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 24.06.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 15:13
  • 1
  • 9
Bozkır Arslanı Celaleddin’de Kutlu Bike’nin sırrı ortaya çıkacak! Celaleddin Cengiz Han’a karşı harekete geçecek

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Bozkır Arslanı Celaleddin’de Kutlu Bike’nin sırrı ortaya çıkacak! Celaleddin Cengiz Han’a karşı harekete geçecek

Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer.

  • 3
  • 9
Bozkır Arslanı Celaleddin’de Kutlu Bike’nin sırrı ortaya çıkacak! Celaleddin Cengiz Han’a karşı harekete geçecek

Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır.

  • 4
  • 9
Bozkır Arslanı Celaleddin’de Kutlu Bike’nin sırrı ortaya çıkacak! Celaleddin Cengiz Han’a karşı harekete geçecek

Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir.

  • 5
  • 9
Bozkır Arslanı Celaleddin’de Kutlu Bike’nin sırrı ortaya çıkacak! Celaleddin Cengiz Han’a karşı harekete geçecek

Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.