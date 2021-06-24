24 Haziran 2021, Perşembe
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Bozkır Arslanı Celaleddin’de Kutlu Bike’nin sırrı ortaya çıkacak! Celaleddin Cengiz Han’a karşı harekete geçecek
Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de altıncı bölümüyle atv ekranında olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Kutlu Bike'nin sırrını öğrenen Celaleddin Cengiz Han'a karşı harekete geçecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 15:13
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