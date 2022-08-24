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Demet Özdemir'in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili flaş detay

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğünüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 26 Ağustos'ta görkemli bir düğünle dünyaevine girecek olan çift, son hazırlıklarını tamamladı. Düğünde giriş, nikah ve after party'de toplam 3 farklı gelinlik giyecek olan Özdemir'in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:05
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Demet Özdemir’in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili flaş detay

Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımı atan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, şimdilerde düğün telaşı yaşıyor. Her fırsatta net bir tarih vermekten kaçınan çift, resmi düğün tarihini duyurmuştu.

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Demet Özdemir’in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili flaş detay

26 AĞUSTOS'TA EVLENECEKLER!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta evleneceklerini açıklamıştı.

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Demet Özdemir’in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili flaş detay

Nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamladı.

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Demet Özdemir’in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili flaş detay

Nişan hediyesi olarak dünyaca ünlü bir markanın saatini Oğuzhan Koç'a hediye ettiği konuşulan Demet Özdemir'e, müstakbel eşinden karşılık geliyor.

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Demet Özdemir’in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili flaş detay

Güzel oyuncu için büyük bir markaya özel bir mücevher tasarlatan şarkıcı, kesenin ağzını iyice açtı. Şarkıcının, düğün öncesi Özdemir'e hediye edeceği mücevher için yaklaşık iki milyon TL ödediği öğrenildi.