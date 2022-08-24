Demet Özdemir'in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili flaş detay

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğünüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 26 Ağustos'ta görkemli bir düğünle dünyaevine girecek olan çift, son hazırlıklarını tamamladı. Düğünde giriş, nikah ve after party'de toplam 3 farklı gelinlik giyecek olan Özdemir'in servet değerindeki gelinlikleriyle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı.