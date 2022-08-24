Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!

31 yaşındaki Hazal Kaya, basın mensuplarının "Hayırlı olsun. Tekrar hamile olduğunuz söyleniyor" hatırlatması üzerine "Her şey yolunda çok teşekkür ederim. Şimdi trafikteki diğer araçları da bekletmeyelim" diyerek açıklama yapmadan hızlıca otomobiline bindi.