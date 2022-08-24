24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!

Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!

Hazal Kaya ve Ali Atay önce ihanet ardından ikinci bebek iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla buluşan güzel oyuncu muhabirlere poz verircesine alyansını göstermesi dikkat çekti. Çıkışta sorulardan kaçan oyuncu, 'bebek' sorusuna da kaçamak bir yanıt vererek otomobiline bindi.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:29
  • 1
  • 19
Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!

2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!

Geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme gelen Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber gelmiş, ikinci kez anne baba olmaya hazırlandıkları iddia edilmişti. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya'nın 3 aylık hamile olduğu ileri sürülmüştü.

  • 3
  • 19
Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!

Ailece gittiği Marmaris tatili sonrası İstanbul'a dönen Hazal Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen Kaya'nın bir ara kendisini görüntüleyen basın mensuplarına adeta poz verircesine parmağındaki alyansını göstermesi dikkat çekti.

  • 4
  • 19
Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Yaklaşık iki saat oturduğu mekandan hesabı tek başına ödeyip çıkan oyuncu, bu sırada çağırdığı otomobilinin trafikte kendisini beklediğini söyleyip, basın mensuplarının sorularından kaçtı.

  • 5
  • 19
Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!

31 yaşındaki Hazal Kaya, basın mensuplarının "Hayırlı olsun. Tekrar hamile olduğunuz söyleniyor" hatırlatması üzerine "Her şey yolunda çok teşekkür ederim. Şimdi trafikteki diğer araçları da bekletmeyelim" diyerek açıklama yapmadan hızlıca otomobiline bindi.