24 Ağustos 2022, Çarşamba
Hazal Kaya’dan ihanet ve bebek iddialarına kaçamak yanıt!
Hazal Kaya ve Ali Atay önce ihanet ardından ikinci bebek iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla buluşan güzel oyuncu muhabirlere poz verircesine alyansını göstermesi dikkat çekti. Çıkışta sorulardan kaçan oyuncu, 'bebek' sorusuna da kaçamak bir yanıt vererek otomobiline bindi.
Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:29
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