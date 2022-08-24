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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşkı belgelendi! İşte o görüntü

Son yılların en popüler oyuncularından olan Sinem Ünsal, Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce sonlandırmıştı. Ayrılığın hemen ardından rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Birlikteliklerini gizli tutmak için büyük çaba sarfeden çiftin aşkı belgelendi. İşte ikilinin objektiflere yansıyan ilk pozu...

Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:20
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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşkı belgelendi! İşte o görüntü

Uzun süredir oyuncu olan Kıvanç Kılınç ile aşk yaşayan Sinem Ünsal'dan geçen haftalarda kötü haber gelmişti. Tam 4 yıldır oyuncu Kıvanç Kılınç ile sevgili olan Sinem Ünsal, ilişkisini noktalamıştı.

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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşkı belgelendi! İşte o görüntü

AYRILIK SEBEBİ...

Çiftin fikir ayrılıkları sebebi ile bu kararı aldıkları öne sürülmüştü.

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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşkı belgelendi! İşte o görüntü

Ayrılıktan kısa bir süre sonra Sinem Ünsal'dan yeni aşk bombası geldi. Güzel oyuncu gönlünü, rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı. Hürriyet'in haberine göre; bir süre önce dikkatli hayranlarının gözünden kaçmayan yakınlaşma, doğru çıktı.

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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşkı belgelendi! İşte o görüntü

İLK KEZ OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

Yeni bir ilişkiye yelken açan çiftin, Belgrad'da baş başa tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. İkili tatil dönüşü ilk kez objektiflere yakalandı.

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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşkı belgelendi! İşte o görüntü

Öte yandan Sinem Ünsal, geçen aylarda korkutan bir haber ile gündeme gelmişti. Oyuncu, İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmişti. Aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, araç bariyerlere çarpmıştı. Sinem Ünsal'ın vücudunda yara ve morluklar oluşmuştu.