Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı aşkı belgelendi! İşte o görüntü

Son yılların en popüler oyuncularından olan Sinem Ünsal, Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce sonlandırmıştı. Ayrılığın hemen ardından rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Birlikteliklerini gizli tutmak için büyük çaba sarfeden çiftin aşkı belgelendi. İşte ikilinin objektiflere yansıyan ilk pozu...