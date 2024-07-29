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Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle evliymiş! Meğer ünlü oyuncunun kuzeni....

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Şermin karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, pek çok dizi ve film ile ekranlarda boy gösterdi. Sergilediği oyunculuk performansı ve düzgün diksiyonu ile izleyiciden tam not alan Taşçıoğlu, mutlu evliliği ile parmakla gösteriliyor. Sosyal medya hesabından eşi ile çektiği kareleri sık sık yayınlayan güzel oyuncu hakkında ağızları açık bırakan bir gerçek ortaya çıktı. Sibel Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Taşçıoğlu'nun eşi ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 16:25 Güncelleme: 29.07.2024 16:25
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Şermin’i Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle evliymiş! Meğer ünlü oyuncunun kuzeni....

Sibel Taşçıoğlu Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Şermin karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Şermin’i Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle evliymiş! Meğer ünlü oyuncunun kuzeni....

Medcezir, Kızlarım İçin, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok dizi ve film projesine imzasını atan Sibel Taşçıoğlu, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Şermin’i Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle evliymiş! Meğer ünlü oyuncunun kuzeni....

Sibel Taşçıoğlu, 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile hayatını birleştirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Şermin’i Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle evliymiş! Meğer ünlü oyuncunun kuzeni....

Eşi ile karelerini sıkça paylaşan Taşçıoğlu, evliliği ve aile hayatı ile parmakla gösteriliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Şermin’i Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle evliymiş! Meğer ünlü oyuncunun kuzeni....

Sibel Taşçıoğlu'nun mutluluk kareleri beğeni yağmuruna tutulurken, özel hayatı da sık sık konuşuluyor.