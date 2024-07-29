Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu bakın kiminle evliymiş! Meğer ünlü oyuncunun kuzeni....

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Şermin karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, pek çok dizi ve film ile ekranlarda boy gösterdi. Sergilediği oyunculuk performansı ve düzgün diksiyonu ile izleyiciden tam not alan Taşçıoğlu, mutlu evliliği ile parmakla gösteriliyor. Sosyal medya hesabından eşi ile çektiği kareleri sık sık yayınlayan güzel oyuncu hakkında ağızları açık bırakan bir gerçek ortaya çıktı. Sibel Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Taşçıoğlu'nun eşi ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 29.07.2024 16:25 Güncelleme: 29.07.2024 16:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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