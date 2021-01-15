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Haberler Galeri Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!

Yeni yıla birlikte giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, çıkan aşk haberleriyle yeni yıla damga vurmuştu. Demet Özdemir'in paylaştığı fotoğrafla aşklarını ilan eden çift, yine bir sosyal medya olayıyla gündem oldu. Oğuzhan Koç'un canlı yayına katılan Özdemir, yaptığı hareketle sevgilisini utandırdı. Koç'un utangaç tavırları sosyal medyanın diline düştü...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 14:57
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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!

Yeni yıla Alçatı'daki bir otelde beraber giren oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç objektiflere yakalanınca uzun süredir yalanladıkları aşk iddialarından daha fazla kaçamadı.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!

Aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yeniden magazin gündemine oturdu.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!

Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sosyal medyanında ilgi çeken isimlerinden.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un dünkü Instagram canlı yayına Demet Özdemir sürprizi damga vurdu.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!

Dün Instagram'dan canlı yayın yapan Oğuzhan Koç'un yayınına Demet Özdemir katıldı.Demet Özdemir'in canlı yayınına katılarak kalp emojisi göndermesi Oğuzhan Koç'u mutlu etti.