Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!

Yeni yıla birlikte giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, çıkan aşk haberleriyle yeni yıla damga vurmuştu. Demet Özdemir'in paylaştığı fotoğrafla aşklarını ilan eden çift, yine bir sosyal medya olayıyla gündem oldu. Oğuzhan Koç'un canlı yayına katılan Özdemir, yaptığı hareketle sevgilisini utandırdı. Koç'un utangaç tavırları sosyal medyanın diline düştü...