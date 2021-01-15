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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran hareket!
Yeni yıla birlikte giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, çıkan aşk haberleriyle yeni yıla damga vurmuştu. Demet Özdemir'in paylaştığı fotoğrafla aşklarını ilan eden çift, yine bir sosyal medya olayıyla gündem oldu. Oğuzhan Koç'un canlı yayına katılan Özdemir, yaptığı hareketle sevgilisini utandırdı. Koç'un utangaç tavırları sosyal medyanın diline düştü...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 14:57
Yeni yıla Alçatı'daki bir otelde beraber giren oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç objektiflere yakalanınca uzun süredir yalanladıkları aşk iddialarından daha fazla kaçamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yeniden magazin gündemine oturdu.
Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sosyal medyanında ilgi çeken isimlerinden.
Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un dünkü Instagram canlı yayına Demet Özdemir sürprizi damga vurdu.
Dün Instagram'dan canlı yayın yapan Oğuzhan Koç'un yayınına Demet Özdemir katıldı.Demet Özdemir'in canlı yayınına katılarak kalp emojisi göndermesi Oğuzhan Koç'u mutlu etti.