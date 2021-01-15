Akıncı’ya damga vuracak sahne! Bu tango çok konuşulacak!

Atv'nin kahraman hikayesi Akıncı'nın bu akşam yayınlanacak 3. bölümüne Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler'in yaptığı tango damga vuracak. Baba-kızın konuşmadan çok şey anlattığı dans sahnesi, aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak.